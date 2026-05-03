Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

MLS'in 11. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi. Nu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3 farklı geriden gelen Orlando, 4-3 kazandı.

3-0'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Maça hızlı başlayan Inter Miami, 4. dakikada Ian Fray, 25. dakikada Telasco Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Orlando City, bu gollerin ardından oyuna ortak olarak 39, 68 ve 78. dakikalarda Martin Ojeda attığı gollerle skoru 3-3 yaptı. Maçta son sözü 90+3'te Tyrese Spicer söyledi ve maçı Orlando City kazandı.

MESSI DALYA YAPTI

Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Messi, takımıyla 100. maçına çıkarak dalya dedi. Messi, mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Inter Miami, 4 Nisan'da taşındıkları yeni stadyumda oynadıkları 4 maçı da kazanamadı. Florida ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter Miami, Toronto deplasmanına gidecek. Orlando City, gelecek hafta deplasmanda Montreal ile karşılaşacak