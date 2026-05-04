Cehennem Meleklerine ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı
Cehennem Meleklerine ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı

Cehennem Meleklerine ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı
04.05.2026 10:56
Almanya’da Hells Angels yapılanmasına yönelik 1200 polisle düzenlenen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı, lider Erhan B. tutuklandı; operasyonun 100 bin euroluk gasp iddiasıyla başlatıldığı açıklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde “Cehennem Melekleri” (Hells Angels) yapılanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonun ayrıntıları netleşti. 1200 polisin katıldığı baskınlarda 67 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 250 bin euro değerinde mal varlığına el konuldu.

OPERASYONUN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, operasyonun Türkiye’de tutuklu bulunan eski lider Necati Arabacı ile bağlantılı olmadığı belirlendi. Soruşturmanın, Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B.’nin bir kişiden zorla 100 bin euro gasp ettiği iddiasıyla başlatıldığı açıklandı. Soruşturma sürecinin, 8 Mayıs 2024’te bir araç muayene istasyonunda çalışan F.D.’nin polise yaptığı şikayetle başladığı öğrenildi. F.D., borcu nedeniyle Erhan B.’nin devreye girdiğini ve kendisine zorla senet imzalatıldığını öne sürdü.

ÇETE FAALİYETLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çetenin farklı suçlara karıştığı belirlendi. Başarısız bir estetik operasyon sonrası ücret iadesi alamayan bir kişinin çeteye başvurduğu, örgüt üyelerinin doktoru tehdit ettiği tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinden birinin Suriyeli bir suçlu ile yaşadığı çatışmada darp edildiği, Erhan B.’nin 2025 yılında bir kişiyi ölümle tehdit ettiği ve ardından bu kişinin evine silahlı saldırı düzenlendiği de dosyaya girdi.

1200 POLİSLE ŞAFAK BASKINI

Elde edilen delillerin ardından polis ekipleri, sabah saat 04.00 sıralarında Erhan B.’nin Langenfeld’deki evine operasyon düzenledi. Eyalet genelinde 55 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılırken operasyona 1200 polis katıldı.

LİDER TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 67 şüpheli gözaltına alınırken, Erhan B. suç örgütüne üyelik ve zorla para tahsil etme suçlamalarıyla tutuklandı.

ARABACI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir’de tutuklu bulunan eski lider Necati Arabacı ise Almanya’daki operasyonla ilgisinin olmadığını belirterek, 2013 yılında Hells Angels ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı.

