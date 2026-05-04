Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı
04.05.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı
Haber Videosu

Gaziantep’te etkili olan süper hücre fırtınası, kenti felç ederken oluşan hortumun içinde kalan bir araç metrelerde savruldu. Aracın kullanılmaz hale geldiği olayda sürücü ve yayındaki kişi yaralandı.

Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına; cadde ve sokaklarla birlikte köprü altlarını göle çevirdi.

AFET ŞEHRİ YIKTI GEÇTİ

Şiddetli hava koşulları nedeniyle birçok noktada çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Kentte yer yer hortum oluşurken, sel suları araçlara zarar verdi.

ARAÇ HORTUMUN İÇİNDE KALDI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortum ise en büyük hasara yol açtı. Hortumun metrelerce savurduğu bir aracın sürücüsü yaralanırken, bazı kamyonlar da devrildi. Yaşananlar sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı.

3. Sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı
50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:26
Aday olacak mı Fenerbahçe’de gözler Aziz Yıldırım’da
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:45:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kalıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.