Fenerbahçe\'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü

Fenerbahçe Kulübü, son dönemde teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaları yalanladı.

''TAMAMI ASILSIZ VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR''

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, Sky Spor'da Fenerbahçe'de teknik heyet ile futbolcular arasında kavga çıktığını, özellikle kaleci Ederson'un teknik direktör Tedesco'ya yumruk attığını (yüzünde morluk gördüğünü) ve kulübün disiplin uygulayamadığını iddia etmişti.