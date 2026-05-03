Fenerbahçe\'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü

03.05.2026 15:31
Fenerbahçe Kulübü, teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, ''Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür'' denildi.

''TAMAMI ASILSIZ VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR''

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, Sky Spor'da Fenerbahçe'de teknik heyet ile futbolcular arasında kavga çıktığını, özellikle kaleci Ederson'un teknik direktör Tedesco'ya yumruk attığını (yüzünde morluk gördüğünü) ve kulübün disiplin uygulayamadığını iddia etmişti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
