Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı - Son Dakika
04.05.2026 22:33
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür ederiz'' denildi.

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

''VOLKAN DEMİREL İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi. 

İLK DÖNEM RAKAMLARI

Volkan Demirel, sezon içerisinde daha önce 31 Ekim 2025 ile 11 Aralık 2025 tarihleri arasında da kısa süreli bir görev üstlenmişti. İlk döneminde 6 maça çıkan genç hoca, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergilemişti. 

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde ise tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
