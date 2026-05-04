Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Haberin Videosunu İzleyin
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
04.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Haber Videosu

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenenden fazla artan enflasyon rakamlarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran savaşının etkilerine dikkat çekerek, "Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi politika, dış siyaset ve ekonomideki birçok önemli konu başlıklarıyla toplantı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi: "İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkisini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor.

Bugün Nisan ayı enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de ağır baskı oluşturuyor. İrademizde en küçük gerileme yoktur. Felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız."

Ayrıntılar geliyor...

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Eczacıbaşı Dynavit’i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti
Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada
Ünlü şarkıcıdan Hatice’den itiraf Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

19:14
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
19:12
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
18:45
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret
18:28
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
18:23
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
18:08
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 19:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.