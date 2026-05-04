Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi politika, dış siyaset ve ekonomideki birçok önemli konu başlıklarıyla toplantı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi: "İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkisini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor.

Bugün Nisan ayı enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de ağır baskı oluşturuyor. İrademizde en küçük gerileme yoktur. Felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız."

