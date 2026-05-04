Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi

Çatalağaç Deresi\'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi\'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi
04.05.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Doğankent İlçesi, Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı.

Giresun'un Doğankent İlçesi, Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı. Kirliliğe neden olan yeraltı galerisi, gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin lira ceza kesildi. Yeraltı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik bir havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yeraltı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:03:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.