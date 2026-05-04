Çatalağaç Deresi\'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi\'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi

Giresun'un Doğankent İlçesi, Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı. Kirliliğe neden olan yeraltı galerisi, gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin lira ceza kesildi. Yeraltı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik bir havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yeraltı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu. - ANKARA