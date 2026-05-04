Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da

04.05.2026 21:02
Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mario Lemina'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi ve oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği 1 yıl daha uzadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE DEVREYE GİRDİ

Zorlu Samsunspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, bu yıl 32. kez bir karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı. Sözleşmesinde "bir yılda oynanan resmi maçların %60'ında as kadroda yer alma" maddesi bulunan Lemina için Samsunspor maçıyla birlikte bu şart karşılanmış oldu.

1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Lemina'nın sözleşmesi, bu şartın karşılaşmasıyla birlikte otomatik olarak 1 yıl daha uzadı ve böylece deneyimli oyuncu gelecek yılda da Galatasaray kadrosunda yer alma hakkı elde etti. 

20:17
