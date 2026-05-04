CHP\'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş

Uşak'ta, Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklanmıştı. Soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı.

HAKİMİN TELEFONUNA GELEN İHBAR

Eşme Adliyesi'nde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında gönderilen WhatsApp mesajlarının süreci başlattığı öğrenildi. Kimliği belirsiz bir hat üzerinden iletilen mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildi. Bu ihbarlar üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Söz konusu mesajlarda;

• Eşme Belediyesi’nde görevli ve Belediye Başkanı’nın şoförü olan Murat FİDAN’ın hesaplarına ait hesap hareketlerini gösterir görüntülerin gönderildiği, Belediye ödemelerinin bu şahıs üzerinden yapıldığı, ayrıca Belediye Başkanının kişisel harcamalarını bu şahsa ait hesaplar üzerinden yapıldığı,

• Eşme İlçesi’nde faaliyet gösteren alkollü mekanların kapanış saatlerinin değişmesine ait encümen kararlarının tutanak görüntülerinin gönderildiği, söz konusu eğlence mekanları sahiplerinden kapanış saatlerinin ileri saate alınması karşılığında para alındığı,

• Osman GEDİK isimli şahsın Eşme İlçesinde villa yaptırdığı, bu villanın ruhsatı olmadığı için ruhsat karşılığında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tarafından 30.000.000,00TL para istendiği,

• Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rüşvet aldığı ana ait kamera görüntü kaydının Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın elinde olduğu, bu görüntüleri de Necati Köksal isimli şahıstan aldığı, bu görüntülerle Özkan Yalım’a şantaj yaptığı,

• Eşme İlçesinde düzenlenen festival zamanında gelen sanatçılara ödenen ücreti yüksek gösterdiği ve haksız kazanç elde ettiği,

• Eşme İlçesi 3 Eylül Mahallesi 1253 Ada 1 ve 2 parsellerde bulunan taşınmazın usulsüz şekilde ihale ile satıldığı,

• Eşme İlçesi 210 Ada 7 Parselde bulunan taşınmaza ticari benzinlik alınmaya çalışıldığı ve bunun karşılığında rüşvet alındığı iddia edildi.

ŞOFÖR MURAT FİDAN'IN HESAPLARINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Öte yandan; şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine dair yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin tespit edildiği öğrenildi. Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği, bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığı öne sürülürken, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı iddia edildi.