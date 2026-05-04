Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Tecrübeli golcü Edin Dzeko, kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Schalke 04’te gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isim, yeniden Bundesliga sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

YARIM SEZONDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Ara transfer döneminde Schalke’ye imza atan 40 yaşındaki Dzeko, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Deneyimli forvet, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımını Bundesliga’ya taşıyan isimlerden biri oldu.

GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dzeko için Schalke yönetimi harekete geçti. Sportif direktör Frank Baumann, tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda masaya oturacaklarını açıkladı.

“FUTBOL BENİM HAYATIM”

Dzeko ise kariyerine devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. Deneyimli golcü, “Durmak istemiyorum. Futbol benim hayatım” sözleriyle sahalardan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi.

15 YIL SONRA BUNDESLIGA

Dzeko’nun Schalke ile anlaşması halinde, 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Bundesliga’da forma giymesi bekleniyor.