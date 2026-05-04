Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Sivas'ta etkili olan yoğun yağışlar Zara ve Hafik ilçelerinde hasara yol açtı. Su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı.

CENAZEYE İŞ MAKİNESİ KEPÇESİ İLE GİTTİLER

Sivas'ın Tozanlı Vadisi, Sivas-Tokat il sınırındaki Değeryer köyü yolu da Sivas istikametinde araç ulaşımına kapandı. Köydeki cenazeye katılmak isteyenler iş makinesinin kepçesinde köye taşındı.