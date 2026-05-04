Sivas'ta etkili olan yoğun yağışlar Zara ve Hafik ilçelerinde hasara yol açtı. Su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın Tozanlı Vadisi, Sivas-Tokat il sınırındaki Değeryer köyü yolu da Sivas istikametinde araç ulaşımına kapandı. Köydeki cenazeye katılmak isteyenler iş makinesinin kepçesinde köye taşındı.
Son Dakika › Çevre › Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?