Küresel Sumud Filosu'ndan Açıklama: "İsrail Tarafından Gözaltına Alınan İki Aktivistimiz Açlık Grevine Başladı"

(ANKARA) - İsrail güçlerince gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden Thiago Avila'nın darbe sonucu iki kez bilincini kaybettiği ve daha sonra birlikte gözaltına alındığı Saif Ebu Keshek ile birlikte açlık grevine başladığı duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu Türkiye'nin sosyal medya hesabından İsrail tarafından gözaltına alınan Thiago Avila ve Saif Ebu Keshek'in durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail tarafından kaçırılan Global Sumud Filosu Yönetim ekibimizden Thiago Avila ve Saif Ebu Keshek'in sözde İsrail mahkemelerinden görüntüsü yayınlandı. Hukuk ekibimiz tarafından Thiago Avila'nın başına aldığı darbeden dolayı iki kez bilinç kaybı yaşadığı tarafımıza ulaştı. Ayrıca iki arkadaşımız da şu an tepki olarak açlık grevine başladı" denildi.