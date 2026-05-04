Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

04.05.2026 15:05
Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracı tarafından vurulduğunu duyurdu.

BAE’DEN SERT TEPKİ

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait tanker gemisinin geçiş sırasında İran kaynaklı iki İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu kaydedildi.

“KORSANLIK” VURGUSU

Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı unsuru olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen “korsanlık” olduğu ifade edildi. Söz konusu eylemin bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

UKMTO DA SALDIRIYI DOĞRULADI

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda BAE’nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini bildirdi. Açıklamada mürettebatın güvende olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

