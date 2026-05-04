Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

04.05.2026 17:00
Amedspor’un Süper Lig kutlamalarında Mbaye Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı yanlış anlaşılınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin anlık müdahalesinin ardından kutlamalara devam edildi.

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Ancak maç sonrası kutlamalara bir yanlış anlaşılma damga vurdu.

SÜPER LİG BİLETİ GELDİ

Cumartesi günü oynanan karşılaşmada 3-3’lük skorla sahadan ayrılan Amedspor, rakibi Esenler Erokspor’un puan kaybı sonrası Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu. Büyük sevinç yaşayan futbolcular, maçın ardından sahada tur atarak başarıyı kutladı.

DİAGNE BAYRAK AÇTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kutlamalar sırasında Amedspor’un yıldız golcüsü Mbaye Diagne, ülkesi Senegal’in bayrağını açtı. Ancak stadyumda görevli polis ekipleri bayrağı farklı bir sembol zannedince kısa süreli bir müdahalede bulundu.

YANLIŞ ANLAŞILMA ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gerginliğin ardından bayrağın Senegal’e ait olduğu anlaşılınca durum kısa sürede çözüldü. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren de olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, güvenlik güçlerinin bayrağı yanlış yorumladığını ifade etti.

GERGİNLİK BÜYÜMEDEN SONA ERDİ

Yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından sorun büyümeden çözüme kavuşurken, Amedspor futbolcuları kutlamalarına devam etti.

