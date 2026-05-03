ABD'den İran'ın 14 maddelik teklifine yanıt
03.05.2026 20:58
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın 14 maddelik barış planına yönelik görüşlerini Pakistan aracılığıyla ilettiğini ve bu yanıtın Tahran’da incelendiğini duyurdu. Bekayi, Batı medyasında yer alan "İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi kabul etti" yönündeki haberleri yalanlayarak, tekliflerinin nükleer meseleyi kapsamadığını ve asıl odağın savaşı bitirmek olduğunu vurguladı.

“ABD'NİN PAKİSTAN ARACILIĞIYLA İLETTİĞİ GÖRÜŞLER İNCELENMEKTEDİR”

İran Devlet Televizyonuna göre Bekayi, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir." açıklamasında bulundu.

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları "14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır." şeklinde yalanladı.

İran'ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi temelde kabul etmediğini belirten Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu kaydetti.

İRAN'IN ABD'YE SUNDUĞU 14 MADDELİK TEKLİFİN BAZI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklife ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Tahran, 14 maddelik teklifinde kırmızı çizgilerini vurgulamakla birlikte savaşın sona erdirilmesi için somut bir yol haritası önerdi. ABD'nin sunduğu 9 maddelik teklifte 2 aylık bir ateşkes talep edilse de İran, kendi teklifinde konuların 30 gün içinde karara bağlanması gerektiğini ve ateşkesin uzatılması yerine "savaşın bitirilmesine" odaklanılması gerektiğini vurguladı.

İran'ın teklifinde ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, Tahran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması, ABD tarafından savaş tazminatı ödenmesi, İran'a yönelik birinci ve ikinci kademe yaptırımların kaldırılması ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi yer alıyor.

Haberde ayrıca teklifin, İran'da karar alma mekanizmaları içinde değerlendirildiği ve gerekli izinler alınarak iletildiği de belirtildi. 

TRUMP "ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZDEN EMİN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

İran resmi haber ajansı IRNA, dün İran'ın ilettiği teklifi, "İran, ABD ile müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadesiyle duyurmuştu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın teklifinin kendisini tatmin etmediğini söylemişti. Söz konusu teklife ilişkin yaptığı ilk açıklamada Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ama son öneriden tatmin olmadım. Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim" diye konuşmuştu. “İranlılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor” diyen Trump, “ Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı. İran'a saldırıp saldırmayacağını basına açıklamayacağını da söyleyen ABD Başkanı, “Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim” demişti.

HAMANEY'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE NET MESAJ: ABD'NİN GÖSTERMELİK ÜSLERİ SİZİ KORUYAMAZ

Teklife ABD cephesinin vereceği resmi yanıt merakla beklenirken İran dini lideri Mücteba Hamaney, üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef almıştı. Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki Amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" demişti.

BEYAZ SARAY'DAN ABD KONGRESİ'NE: 28 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN DÜŞMANLIKLAR SONA ERDİ

Beyaz Saray ise ABD Kongresi'ne İran ile çatışmaların sonlandığına ilişkin bir mektup göndermişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan mektupta, "28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı ancak, savaşın henüz bitmekten çok uzak olabileceği de açıkça belirtildi. Mektupta, "ABD'nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran'ın ABD ve silahlı kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli ölçüde devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

