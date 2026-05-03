Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu

03.05.2026 18:51  Güncelleme: 19:03
Kırıkkale'de araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle giren 2 sürücü, bankta oturdukları sırada karşılarında polisi buldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 motosikletli sürücünün araç trafiğine kapalı park alanına girdiği belirlendi. Park içerisinde motosikletleriyle ilerleyen sürücüler, daha sonra bankta oturdukları sırada polis ekipleriyle karşılaştı. Ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere ehliyetsiz araç kullanmak, kask kullanmamak ve yaya yolunda araç kullanmak maddelerinden işlem yaptı. 2 sürücüye toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafikte güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

