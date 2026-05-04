ABD ordusu: Donanmamıza ait savaş gemileri, Hürmüz'ü geçerek Basra Körfezi'nde göreve başladı
ABD ordusu: Donanmamıza ait savaş gemileri, Hürmüz'ü geçerek Basra Körfezi'nde göreve başladı

04.05.2026 15:50
ABD bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu "Özgürlük Projesi"'ne ilişkin detaylara yer verildi.

CENTCOM: SAVAŞ GEMİMİZ HÜRMÜZ BOĞAZI'NI GEÇTİ

Paylaşımda, "ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Özgürlük Projesi'ni desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD güçlerinin, "ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara" katıldığı belirtilen paylaşımda, bu sürecin ilk adımı olarak ABD bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu.

ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ÖZGÜRLÜK PROJESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

