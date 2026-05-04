Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

04.05.2026 18:08
Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026’da kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’dan 72 gündür haber alınamazken, ağabeyi Tarık Çalışkan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi. Çağrıya kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın gönderisine verdiği cevapta, "Değerli kardeşim konudan haberdarım. Kardeşinizi bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Süreci yakından takip ediyorum." dedi.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı. 72 gündür kayıp olan Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı.

"KARANLIKTAYIZ, BİZE BİR IŞIK OLUN"

Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan sosyal medyadan yayınladığı videoda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yardım çağrısında bulundu. Çalışkan, 19 Şubat’tan bu yana kardeşim Uğur kayıptır. Günlerdir acı çekiyoruz, bir sonuç yok. Uğur nerede peki? Neden bulamıyoruz? Uğur’un elbisesi bulundu ama kendisi yok. Lütfen bir insanlık görevi olarak görün, sorun, sorgulayın. Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Lütfen biz karanlıktayız. Bize bir ışık olun. Günlerdir perişanız. Uğur’a ne oldu? Bizi duyun." dedi.

"DEĞERLİ KARDEŞİM KONUDAN HABERDARIM"

Bakan Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın gönderisine anında cevap verdi. Konudan haberdar olduğunu söyleyen Çiftçi, gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Çiftçi, şunları söyledi: "Değerli Kardeşim Konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor.

"GEREKİRSE JASAT EKİBİ GÖREVLENDİRECEĞİZ"

Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Helal Bakanım nede olsa Reis seçti 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
