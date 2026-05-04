Bursa\'da yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı

04.05.2026 00:57  Güncelleme: 00:58
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaptığı bahçe düzenlemesi karşılığında ücretini almaya giden Hüseyin A. (52), darbedilip bıçakla yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Hüseyin A.'nın evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.'den ücretini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz C.'nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi, Hüseyin A.'nın evinin önüne gelerek dışarı çağırdı. Evin önüne çıkan Hüseyin A., şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A., tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOGRALI

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
