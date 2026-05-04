Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Nevşehir'de baba ve oğul bıçaklı kavgada birbirini yaraladı.

BIÇAĞI ÇIKARMASIYLA KAN AKTI

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ile babası Y.B. arasında oturdukları binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.B.'nin yanında bulundurduğu bıçağı çıkarmasıyla baba ve oğul yaralandı.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Ağır yaralanan baba Y.B. olay yerinde yere yığılırken, kavgada yaralanan oğlu B.B. ise olayın ardından arkasına bile bakmadan kaçtı. Şüphelinin uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Y.B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan B.B.'nin de yaralı olduğu belirlenirken, kentte başka bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.