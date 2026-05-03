Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti
Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti

Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti
03.05.2026 12:15
03.05.2026 12:15
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Brezilya'da verdiği ücretsiz konsere 2 milyon kişi katıldı. Dev konserde Shakira rüzgarı esti. Geceye damga vuran an ise ünlü şarkıcının 2 milyon hayranının aynı anda eski eşi Pique'ye tempo tutarak küfür etmesi oldu.

Rio de Janeiro’da Copacabana Plajı, Shakira’nın dev konserine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2 milyon kişi, Latin pop yıldızını izlemek için sahili doldurdu. Ancak geceye sadece müzik değil, Gerard Pique’ye yönelik tezahüratlar da damga vurdu.

SHAKIRA SAHNEYE GECİKMELİ ÇIKTI AMA COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI

49 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Brezilya’nın ulusal renklerini taşıyan kostümüyle planlanandan bir saatten fazla gecikmeyle saat 23.00’ten sonra sahneye çıktı. Dolunayın aydınlattığı gecede gökyüzündeki dronlar Shakira’nın portresini oluştururken, sahildeki kalabalık şarkıcıyı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Shakira açılışta Portekizce konuşarak, “Milyonlarca insanın birlikte şarkı söylemesi ve dans etmesi büyüleyici” sözleriyle hayranlarına seslendi.

2 MİLYON KİŞİDEN PIQUE'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, ücretsiz konsere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Dev kalabalık, konser boyunca şarkılara eşlik ederken zaman zaman tek bir slogan etrafında birleşti.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise seyircilerin Gerard Pique’ye yönelik toplu tezahüratı oldu. Yüz binlerce kişi ritim tutarak İspanyol futbolcuya küfür içeren sloganlar attı. Shakira'yı aldattığı iddia edilen eski eş Pique'ye yüz binlerce kişinin "s... git" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu. 

SAHNEDE DEV PRODÜKSİYON VE SÜRPRİZ İSİMLER

Copacabana Oteli önüne kurulan 1.345 metrekarelik dev sahnede performans sergileyen Shakira, “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta” ve “Estoy Aqui” gibi hit parçalarını söyledi. Konser boyunca 10 farklı kostüm giyen sanatçıya, Brezilya müziğinin önemli isimleri Anitta, Caetano Veloso ve Maria Bethania eşlik etti.

KONSER ŞEHİR EKONOMİSİNİ CANLANDIRDI

Yetkililer, organizasyonun Rio de Janeiro ekonomisine 160 milyon dolardan fazla katkı sağladığını açıkladı. Turizm, konaklama ve yeme-içme sektörleri konser sayesinde büyük hareketlilik yaşadı.

Copacabana Plajı son yıllarda dev konserlerin adresi haline geldi. Madonna 2024’te 1,6 milyon kişiye ulaşırken, Lady Gaga geçen yıl 2,1 milyonluk kalabalıkla rekor kırmıştı.

SHAKIRA-PİQUE KRİZİ NEYDİ?

Shakira ile Gerard Pique’nin ilişkisi, futbolcunun aldatma iddiaları sonrası 2022’de sona erdi. Ayrılığın ardından Shakira, yayınladığı şarkılarla Pique’ye göndermelerde bulundu ve bu süreç popüler kültürde geniş yankı buldu. Copacabana’daki konserde yükselen sloganlar, bu gerilimin hayranlar nezdinde hala canlı olduğunu gösterdi.

Gerard Piqué, Brezilya, Magazin, Shakira, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
