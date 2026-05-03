Afyonkarahisar'daki kazada iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
03.05.2026 11:18  Güncelleme: 11:19
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, iş insanı Murtaza Topal (41) olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Başağaç rampasında meydana geldi. 26 TR 005 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan G.Ç. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan araştırmada ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal'ın 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca'nın yeğeni olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

