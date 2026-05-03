Jeoloji mühendisini öldüren depo müdüründen 'ilişkiye zorlandım' savunması
03.05.2026 11:57
Aksaray'da dondurma fabrikasında çalışan jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı öldürdüğü iddia edilen depo müdürü Yaşar Can Kahya, suçu itiraf etti. Atılgan'ın ailesinin avukatı ise tanıkların suçlamayı yalanladığını belirtti.

AKSARAY'da bir dondurma fabrikasının dağıtım deposunda çalışan, kayıp ihbarı sonrası cesedi dondurma dolabında bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (55) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan depo müdürü Yaşar Can Kahya (31), “Eşcinsel ilişkiye zorladı. Şerefimi korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdım” dedi. Atılgan’ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise “Bu suçlamayla alakalı tanıklar tam tersi yönde ifadeler verdiler. Tekin Atılgan’ın kız arkadaşları olduğunu mahkemede tanıklık ettiler. 1’i kız 1’i erkek 2 evladı olan ve evlilik yapmış müvekkilime eşcinsel diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor” dedi.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos 2025'ten itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın jeoloji mühendisliğinden emekli olduktan sonra pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikasının dağıtım deposu ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasının deposundan çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış ve ateşe verilerek yakılmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin depo müdürü Yaşar Can Kahya olduğunu saptayan polis, şüpheliyi 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı. Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yaşar Can Kahya hakkında hazırlanan iddianamede 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşar Can Kahya, savcılıktaki ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobili ile elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı ancak bu atışlar nereye gitti, görmedim. Boğuşurken ikimiz de yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme attım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

EŞCİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIĞI İDDİASI

Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davada tutuklu sanık Yaşar Can Kahya’nın ifadesi dinlenildi. Kahya ifadesinde, “Eşcinsel videolarım ile ilişkiye zorladı ve zorladıktan sonra bu videoları namusum ve şerefim korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdım” dedi.

Mahkemede dinlenilen tanıklar ise Atılgan'ın kız arkadaşlarının olduğunu, eşcinsel olmadığına tanıklık ettiklerini söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi, tanıkların dinlenilmesi için 19 Haziran’a ertelendi.

'SANIK SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR’

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Sanık bu zamana kadar hiç ortaya çıkarmadığı bir şeyi sanki varmış gibi mahkemeyi yanıltmak adına ortaya koymaya çalıştı. Bu suçlamayla alakalı tanıklar tam tersi yönde ifadeler verdiler. Atılgan’ın kız arkadaşları olduğunu mahkemede tanıklık ettiler. 1’i kız 1’i erkek 2 evladı olan ve evlilik yapmış müvekkilime eşcinsel diyerek ve eşcinselliği kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışarak suçtan kurtulmaya çalışıyor. Savunmalarının da çelişkiler ortaya çıkıyor. 250 bin lira borç verdiğini söylüyor. Kendi hesabına toplamda 3 farklı bankadan 750 bin lira gönderilen para transferi mevcut. Bununla alakalı Atılgan’ın telefonundan zorla girilip kredi işlemlerinin çekilmesi söz konusu. Atılgan’ın vücudunda 16 farklı mermi yarası bulunuyordu. Talebimiz, sanığın en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması” diye konuştu

Kaynak: DHA

