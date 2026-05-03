Şirket yöneticisine evinin önünde infaz
03.05.2026 23:53  Güncelleme: 00:01
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan bir şirket yöneticisi, evinin önünde kurulan kanlı pusuda hayatını kaybetti. İddiaya göre, daha önce işten çıkarılan eski bir çalışan ve yanındaki suç ortağı, önce yöneticinin aracının lastiklerini kesti, ardından kapısını çaldıkları şahsa kurşun yağdırdı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

EVİNİN KAPISINDA ATEŞ AÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.00 sularında Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, bir şirkette yönetici olarak çalışan Alican Gündüz'ün ikametine gelen N.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evinin kapısında Gündüz'e tabancayla ateş açtı.

ŞİRKETE AİT ARACIN DÖRT LASTİĞİN DE KESTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, apartman önünde park halindeki Gündüz'ün kullandığı şirkete ait aracın dört lastiğinin de kesildiği tespit edildi.

“SALDIRGAN İŞ YERİNDEN ÇIKARTILAN BİR İŞÇİ” İDDİASI

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli N.K. ile diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. N.K'nın Gündüz'ün yönetici olarak çalıştığı iş yerinden çıkartılan bir işçi olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kozan, Adana, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    EKMEKLE OYNANMAZ BUNU HERKEZ BİLMELİ ÖLENE ALLAH RAHMET EYLESİN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
