Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı play-off finali müsabakasında Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan mücadele kapalı gişe oynandı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Mücadele öncesi Osmanelispor kaptanı Mete Aktemur'un soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması ise dikkat çekti. Kaptan Aktemur yaptığı konuşmada, "3 günlük bebeğimi bıraktım geldim, benim için oynayacaksınız! Ahmet Topçu'nun aylık 15 bin lira maaşı var. Siz zıkkımlanın diye 3 bin lirasıyla meyve aldıysa size onun için oynayacaksınız!" sözleriyle tüyleri diken diken etti. Aktemur'un 15 yıldır Bölgesel Amatör Lig'e çıkma hayalini vurguladığı konuşma sosyal medyada büyük etkileşim alırken, izleyenlerin de gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

MÜCADELEYİ OSMANELİSPOR KAZANDI

Osmanelispor, normal ve uzatma süreleri 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.