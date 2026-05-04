Fener\'in eski yıldızından inanılmaz gol

Pachuca forması giyen eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Toluca deplasmanında attığı golle maçın kaderini belirledi.
Zorlu Toluca deplasmanında sahaya çıkan Pachuca, Valencia’nın yıldızlaştığı mücadelede önemli bir galibiyet elde etti.
Karşılaşmanın kritik anında sahneye çıkan Enner Valencia, attığı şık golle takımını öne geçirdi ve galibiyetin mimarı oldu.
Fenerbahçe’deki performansıyla hatırlanan tecrübeli golcü, Pachuca’da da etkili oyununu sürdürerek dikkat çekmeye devam ediyor.
İşte o gol:
