Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

Haberin Videosunu İzleyin
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
04.05.2026 14:30  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haber Videosu

Diyarbakır’da okul çevresinde silahla ateş açan şüpheli gözaltına alınırken, öğrenciler ve veliler büyük korku yaşadı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde yaşanan silahlı olay, büyük paniğe yol açtı. Fabrika Mahallesi’nde ortaokul ve anaokulunun bulunduğu bölgede silah sesleri yükselirken, çevredeki vatandaşlar korku içinde kaçıştı.

OKUL VE ÇEVRESİNE ATEŞ AÇTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevredeki iş yerlerine ve okul istikametine doğru peş peşe ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Yunus Gençer, yaşadığı korku dolu anları, “Dükkanlara ateş açtı, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı. Kadınlar kaçtı. Okula doğru da ateş etti, ben de zor kurtuldum. Polis gelip hemen yakaladı. Önce esnafa sıktı, sonra okula yöneldi” sözleriyle anlattı.

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:18
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:38:41. #7.12#
SON DAKİKA: Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.