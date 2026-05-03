Iğdır'da arı saldırısı: 400 koyun telef oldu
Iğdır'da arı saldırısı: 400 koyun telef oldu

03.05.2026 20:56  Güncelleme: 21:47
- Arı saldırısı sonucu 5 kişi de yaralandı

Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş hayvan telef oldu.

ARILARIN SALDIRDIĞI KOYUN VE KUZULAR BİRBİRİNİ EZDİ

Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya gitmek için yola çıkan Çetin Naral'a ait 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı. Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, buradaki sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi. Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.

5 KİŞİ DE HASTANELİK OLDU 

Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Olayın gerçekleştiği bölgede, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile jandarma ekiplerince detaylı tespit yapılacak.

"EZİLEREK, BOĞULARAK ÖLMÜŞLER" 

Olayın yaşandığı sırada bölgede bulunan İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

