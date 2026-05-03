Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu

03.05.2026 22:05
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk maçı Türk finaline sahne oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

VAKIFBANK CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU

VakıfBank karşılaşmanın ilk setini 25-20 ile aldı. Hız kesmeyen Guidetti'nin ekibi ikinci seti de 25-21 ile üstün tamamladı. Eczacıbaşı, üçüncü seti 25-21'lik skorla hanesine yazdırdı. Dördüncü sette daha etkili oynayan VakıfBank, 25-18'lik setle maçı noktaladı ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit ise organizasyonu ikincilikle tamamladı. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, 7. CEV Şampiyonlar Ligi zaferine namağlup ulaştı.

7. KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etti. VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve son olarak 2026'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

GUIDETTI'NİN 32. KUPASI

VakıfBank, tarihinde kazandığı 43 kupanın 32'ini İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kazandı. Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Sultanlar Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör ünvanını taşıyor. Sarı-siyahlı ekibin ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 13 kupanın 11'inde Guidetti'nin imzası bulunuyor.

TÜRK KADIN VOLEYBOLU 27. KUPASINI KAZANDI 

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazandı. Türk takımları, uluslararası alan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.

TÜRK TAKIMLARININ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 9. KUPASI

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluk yaşadı. İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 7 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026'da, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

