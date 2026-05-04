Acun Ilıcalı köşeyi döndü! 4.5 saatte tam 300 milyon euro kazanabilir

04.05.2026 08:54
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Hull City, play-off’ta 270 dakikalık süreçte başarılı olursa Premier Lig’e yükselip yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edebilir.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Sezonun son haftasında Norwich City karşısında 1-0 geriye düşen Hull City, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mohamed Toure’nin golüyle geriye düşen İngiliz ekibi, Oli McBurnie’nin 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PLAY-OFF YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Championship’i 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off yarı finalinde ligi 3. sırada bitiren Millwall ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak 180 dakikalık eşleşmenin galibi, finale yükselme hakkı kazanacak.

270 DAKİKADA 300 MİLYON EURO 

Yarı finalin ardından tek maç üzerinden oynanacak 90 dakikalık final karşılaşmasını kazanan takım Premier Lig’e yükselecek. Hull City’nin toplam 270 dakikalık bu süreçte başarıya ulaşması halinde yaklaşık 300 milyon euroluk gelir elde etme şansı bulunuyor. Acun Ilıcalı’nın ekibi, play-off sürecini başarıyla tamamlayarak İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu
ABD, Hürmüz'e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
