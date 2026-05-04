Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Dün gece İstanbul’da, Süper Lig’e yükselen Amedspor’un başarısını kutlamak isteyen taraftarlarla Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

KUTLAMALARA ENGEL İDDİASI

İddiaya göre Galatasaraylı bazı taraftarlar, kutlama yapmak isteyen Amedsporlu taraftarlara engel olmak istedi. Bu durum kısa sürede iki grup arasında tartışmaya yol açtı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan gerginlik büyürken taraflar arasında küfürleşmeler yaşandı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri araya girerek müdahalede bulundu ve tansiyonu düşürdü.