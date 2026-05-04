Dün gece İstanbul’da, Süper Lig’e yükselen Amedspor’un başarısını kutlamak isteyen taraftarlarla Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
İddiaya göre Galatasaraylı bazı taraftarlar, kutlama yapmak isteyen Amedsporlu taraftarlara engel olmak istedi. Bu durum kısa sürede iki grup arasında tartışmaya yol açtı.
Yaşanan gerginlik büyürken taraflar arasında küfürleşmeler yaşandı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri araya girerek müdahalede bulundu ve tansiyonu düşürdü.
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu
