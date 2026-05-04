Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin\'i küplere bindirdi! Fareye benzetip "Hain" dediler

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Esvatini’ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret sırasında ülkesinin uluslararası ilişkiler kurma hakkını savundu. Çin ise ziyarete sert tepki göstererek Lai’yi hedef aldı.

“TAYVAN DÜNYAYA AİT” MESAJI

Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya gelen Lai, Tayvan’ın egemen bir ülke olduğunu vurgulayarak, “23 milyon Tayvanlının dünyayla etkileşim kurma hakkı var. Hiçbir ülke bunu engelleyemez” dedi. Tayvan yönetimi, Çin’in baskılarına rağmen uluslararası alanda varlık göstermeye devam edeceklerini belirtti.

ZİYARET GİZLİ TUTULDU

Lai’nin ziyareti önceden duyurulmadı. Tayvanlı yetkililer, “önce gidip sonra açıklama” yönteminin dış müdahale riskini azaltmak için tercih edildiğini ifade etti. Ziyaretin, Çin’in olası engelleme girişimlerini bertaraf etmek amacıyla gizli tutulduğu belirtildi. Geçtiğimiz ay Tayvan, Çin’in baskısıyla üç Hint Okyanusu ülkesinin Lai’nin uçağına hava sahası izni vermediğini açıklamıştı.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ

Çin Tayvan İşleri Ofisi, Lai’nin ziyaretini sert sözlerle eleştirerek, Tayvan liderini “sokakta koşuşturan fare”ye benzetti. Pekin yönetimi, Tayvan’ın bağımsız bir devlet olmadığını savunarak diğer ülkelerden Taipei ile resmi temaslarını kesmesini talep ediyor. Tayvan’ın Çin politikalarından sorumlu kurumu ise Pekin’in açıklamalarını “aşağılayıcı ve anlamsız” olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Lai’nin daha önce iptal edilen seyahati, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Çin’e yönelik eleştirilere neden olmuştu. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa ve Almanya, Tayvan’a yönelik baskılardan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Esvatini, Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdüren 12 ülkeden biri olma özelliğini taşıyor.