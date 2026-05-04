İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

04.05.2026 09:20
ABD Başkanı Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere eşlik etme kararı sonrası İran’dan tehdit geldi. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, "ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” denildi.

ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda gemilere eşlik etme kararı sonrası İran’dan sert açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD GEMİLERE EŞLİK EDECEK

Trump’ın duyurduğu plan kapsamında ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı gemilerin güvenliğini sağlamak için aktif rol üstleneceği belirtildi. Söz konusu girişim, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçiriliyor.

ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da sürece destek vermeye başladı. CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

 Tahran’daki Veliasr Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Hürmüz Boğazı'na atıfta bulunan afişte, İngilizce “Kırılma noktasında” ifadesi yer aldı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: SALDIRIYA UĞRAR

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert yanıt geldi. İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Ali Shadmani, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olduğunu vurguladı. Shadmani, “İran, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip. Tüm ticari gemiler, güvenli geçiş için İran güçleriyle koordinasyon içinde çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, “ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç, boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” diyerek açık bir tehditte bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Kucuk seytanla buyuk seytan kavgasi 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:45:02. #.0.4#
