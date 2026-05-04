ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri güvenli şekilde çıkarmak için “Özgürlük Projesi” sürecinin sabah saatlerinde başlayacağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da, Orta Doğu’da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri nedeniyle kritik bir adım attı. Komutanlık, ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla “Özgürlük Projesi”ne 4 Mayıs itibarıyla destek vermeye başladığını açıkladı.

TRUMP TALİMAT VERDİ

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı belirtilerek, uluslararası ticaret koridorunda serbest geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlanacağı ifade edildi.

KÜRESEL TİCARETİN CAN DAMARI

Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine dikkat çeken CENTCOM, dünya petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin bu güzergâhtan geçtiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca önemli miktarda yakıt ve gübre ürününün de bu hat üzerinden taşındığına işaret edildi.

Bu nedenle operasyonun yalnızca bölgesel güvenlik değil, küresel enerji piyasaları ve ticaret zincirleri açısından da kritik olduğu belirtildi.

“ZORUNLU BİR MİSYON”

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun savunma amaçlı olduğunu ifade ederek, “Bu savunma misyonuna verdiğimiz destek, deniz ablukasını sürdürürken bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi açısından zorunludur” dedi.

DEV ASKERİ GÜÇ SAHADA

Operasyon kapsamında ABD ordusuna ait güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin asker görev alacak. Bu unsurların ticari gemilere refakat ederek güvenli geçiş sağlaması planlanıyor.

OPERASYONU TRUMP DUYURMUŞTU

Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından, Basra Körfezi'nde gemisi bulunan birçok ülkenin kendisinden yardım istediğini belirtti. Amerikan donanmasının bu gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini aktardı.

Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı, bu plana "Özgürlük Projesi" adını verdi.

Söz konusu ülkelerin Hürmüz güvenli hale gelene kadar bölgeye geri dönmeme sözü verdiğini vurguladı. Trump, gemilerdeki mürettebat için de gerekli malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, planı insani hareket olarak tanımladı. Engellenmesi halinde ise güç kullanılması yönünde uyardı.

Trump, "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.