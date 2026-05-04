Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk maçı Türk finaline sahne oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

VAKIFBANK CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU

VakıfBank karşılaşmanın ilk setini 25-20 ile aldı. Hız kesmeyen Guidetti'nin ekibi ikinci seti de 25-21 ile üstün tamamladı. Eczacıbaşı, üçüncü seti 25-21'lik skorla hanesine yazdırdı. Dördüncü sette daha etkili oynayan VakıfBank, 25-18'lik setle maçı noktaladı ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit ise organizasyonu ikincilikle tamamladı. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, 7. CEV Şampiyonlar Ligi zaferine namağlup ulaştı.

7. KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etti. VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve son olarak 2026'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

FİNALDE DİKKAT ÇEKEN AN

Karşılaşmaya Eczacıbaşı Dynavit’nin Polonyalı yıldızı Magdalena Stysiak’ın maç sırasında kameralara yansıyan tepkisi de damga vurdu. Stysiak’ın "Smile a*ına koyayım" sözleri yayın sırasında duyuldu.