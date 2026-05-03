Bakan Tekin'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

03.05.2026 14:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde İsa Aras Mersinli’nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 

BAKAN TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen hadise sonucunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencimiz Almina Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim ailemize sabır diliyorum. Bu büyük acı, ailesiyle birlikte hepimizin yüreğine düşmüştür. Bakanlık olarak evlatlarımızın ve eğitim ailemizin güvenliği, huzuru ve geleceği için gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

