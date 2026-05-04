Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lige çıkmasını kutlayan bir grup taraftar, patlatmaya çalıştıkları hava fişeklerin hedefi olduğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

ZOR KAÇTILAR, 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lige çıkmasını kutlamak isteyen bir grup taraftar, sokakta havai fişek patlamak istedi. Sokaktaki grup, kontrolsüz patlatılan havai fişeklerin hedefi oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, grubun kendilerine doğru gelen hava fişeklerden kaçmak için arabaların arkasına sığındığı görüldü. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.