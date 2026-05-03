Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında

Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında
03.05.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de asker eğlencesi için toplanan gençlerle tartışan 17 yaşındaki Derviş G. kalabalığa kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, hastanede verdiği 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 17 yaşındaki katil zanlısı tutuklanırken öldürülen gencin arkadaşı, "Ehliyete yaşı yetmiyor. Herkese sıktı. Kör kurşun Yusuf'a geldi" dedi.

İstanbul Esenler'e bağlı Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde 19 Nisan'da düzenlenen bir asker eğlencesi cinayetle bitti. 

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI

Asker eğlencesi için toplanan gençler, hızla araç kullanarak mahalleden geçen Derviş G. (17) ile tartıştı. Kısa bir süre sonra olay yerine yaya olarak dönen Derviş G., kalabalığa kurşun yağdırdı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Yusuf Arda Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çocuğun cenazesini teslim alan ailesi, gözyaşları döktü.

Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Zanlı Derviş G. polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"14 GÜN HASTANEDE BEKLEDİK, VEFAT HABERİ GELDİ"

Aile yakını Muhammet Dündar yaşananları anlatarak, "Gençlerin askerlik eğlencesi vardı. Bir kavga esnasında başka bir çocuk silahını getirmiş. Kavga ettiği çocuğa sıkıyor, kurşun Yusuf'a geliyor. Yusuf masum. 14 gün hastanede bekledik. Vefat haberi geldi" ifadelerini kullandı.

"EHLİYETİ, RUHSATI YOK"

Saldırı sırasında Yusuf Arda Özer'in yanında bulunan arkadaşı Yusuf Can ise, "Ehliyeti ruhsatı yok. Yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor herkese bulaşıyordu. Bir tartışma çıktı. Bir silah alıp geldi. Herkese sıkmaya başladı. O sırada kör kurşun Yusuf'a geldi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha fazla dayanamadı" şeklinde konuştu.

Yusuf Arda Özer Esenler'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü

13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
11:28
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 13:18:47. #7.13#
SON DAKİKA: Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.