Vali Canbolat, Ankara'ya uğurlandı

03.05.2026 12:28
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliği görevine atanan Yakup Canbolat, başkente uğurlandı.

Vali Canbolat için saat 11.00'de Valilik Konutu önünde uğurlama programı gerçekleştirildi. Aydın'da görev süresi boyunca çeşitli kamu yatırımları ve projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol üstlenen Vali Canbolat, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda kente veda etti.

Vali Canbolat, programda yaptığı konuşmada, "Yarın itibariyle İnşallah Ankara'daki görevimize başlayacağız. Aydın benim için dolu dolu geçen bir meslek hayatı oldu. Aydın'a gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği değerleri katmaya çalıştık. Birçok işe de vesile olduğumuz düşüncesindeyim ancak en önemlisi kırmadan, dökmeden, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak, sorunun değil çözümün parçası olarak çalışmaya gayret ettik. Aydın halkının bize olan ilgi alakası, sevgi saygısını biliyorum. Onlardan helallik diliyorum. Bir eksik, kusur varsa bana aittir. Aydın'a ait değildir. Ama bir şeyler kattığımız inancındayım. Onları burada söylemenin de vakti zamanı değil. Allah'a emanet olun" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programın ardından Canbolat, Ankara'daki yeni görevine başlamak üzere şehirden ayrıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

