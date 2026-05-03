Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Hindistan’da yol kenarında gerçekleşen bir düğün törenini görüntüleyen fotoğrafçı, hızla gelen bir otomobilin hedefi oldu. Çekim yaptığı sırada arkasından hızla gelen aracın şiddetle çarptığı talihsiz adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki davetlilerin büyük korku yaşadığı olayda, ağır yaralanan fotoğrafçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.