Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

Çin’in Tangshan kentinde bir aile, teleferik yolculuğu sırasında yaşanan arıza nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. 2 Mayıs’ta meydana gelen olayda, kablonun dolaşması sonucu kabin onlarca metre yüksekte asılı kaldı.
Edinilen bilgilere göre, teleferikteki üç kablonun birbirine dolanması sonucu sistem durdu. İçerisinde üç kişilik bir ailenin bulunduğu kabin, metrelerce yüksekte mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahale ederek aileyi güvenli şekilde tahliye etti. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
Yaşanan olay kısa süreli paniğe neden olurken, teleferik sistemlerinde güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi.
