50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde saklandığı gardırobun içinde yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'nin (27) saklandığı adresi tespit etti. Dün eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin uyarıları dikkate almayıp kapıyı açmaması üzerine ikamete çilingir yardımıyla girdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evin içinde detaylı arama yapan polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı gardırobun içinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan UYAP sorgulamasında, 5 ayrı nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, 5 ayrı bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçları olmak üzere 11 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 2 uyuşturucu hap, 2 bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.