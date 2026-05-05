Trump\'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te çocuklarla sohbet eden Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
Trump, çocuklara hitaben, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Bunun için siz çok küçük olabilirsiniz. Muhtemelen çoğu insandan daha iyi biliyorlardır." ifadelerini kullandı.
Trump’ın karmaşık bir jeopolitik meseleyi çocukların önünde dile getirmesi, basın toplantısında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
