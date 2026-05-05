Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
05.05.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
Haber Videosu

Beyaz Saray'daki oval ofiste basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanındaki çocuklara İran ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Bunun için siz çok küçük olabilirsiniz. Muhtemelen çoğu insandan daha iyi biliyorlardır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te çocuklarla sohbet eden Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Trump, çocuklara hitaben, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Bunun için siz çok küçük olabilirsiniz. Muhtemelen çoğu insandan daha iyi biliyorlardır." ifadelerini kullandı.

Trump’ın karmaşık bir jeopolitik meseleyi çocukların önünde dile getirmesi, basın toplantısında ilginç anların yaşanmasına neden oldu. 

Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump'tan yanındaki çocuklara 'İran' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    masa basında dilençi gıbı durmuslar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:48:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.