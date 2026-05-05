Çin\'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

PATLAMA FABRİKADA MEYDANA GELDİ

Xinhua’nın haberine göre, eyaletin başkenti Çangşa’ya bağlı Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlama sırasında fabrikada bulunan 21 işçinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi bölgeye sevk edildi. Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Şİ CİNPİNG’DEN TALİMAT

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Şi, kazanın nedenlerinin hızla araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti. Yerel yönetimlere de iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve risk denetimlerinin sıkılaştırılması talimatını verdi.

BÖLGE ÜRETİM MERKEZİ OLARAK BİLİNİYOR

Liuyang ilçesi, Çin’de havai fişek üretiminin merkezi olarak biliniyor. Ülkede daha önce de benzer tesislerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle sık sık kazalar yaşanmıştı.

BENZER KAZALAR YAŞANMIŞTI

Hunan eyaletinde Haziran 2025’te bir başka fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Aynı yıl Liuyang’da düzenlenen bir gösteride arızalanan dronların havai fişekleri ateşlemesi sonucu panik yaşanmış, can kaybı olmamıştı. Bu yıl şubat ayında ise iki farklı eyaletteki havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmişti.