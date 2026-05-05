Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı

Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
05.05.2026 06:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ilk kez Rusya’dan petrol sevkiyatı teslim aldı. Bu gelişme, küresel piyasalara arzın tamamen kesilmediği mesajını verirken, enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabilecek kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Japonya, İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ilk kez Rusya’dan petrol sevkiyatı teslim aldı. Gelişme, küresel enerji arzındaki sıkışmanın aşılabileceğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

TANKER İMABARİ KIYILARINA ULAŞTI

TV Tokyo ve Asahi Shimbun’un da aralarında bulunduğu Japon basınında yer alan haberlere göre, Sakhalin-2 doğal gaz projesi kapsamında üretilen ham petrolü taşıyan tanker, pazartesi günü ülkenin batısındaki İmabari kıyılarına ulaştı. Sevkiyatın, toptancı Taiyo Oil yetkililerine dayandırıldığı aktarıldı.

HÜKÜMETTEN STRATEJİK TALEP

Haberlere göre Japonya Ekonomi Bakanlığı, Taiyo Oil’den söz konusu petrolü kabul etmesini istedi. Şirket yetkililerine konuya ilişkin henüz ulaşılamadı.

RAFİNERİYE GÖNDERİLECEK

Teslim alınan ham petrolün rafineriye gönderilerek benzin, nafta ve çeşitli petrol ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Nafta; plastik, kimyasal lif ve boya üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.

ENERJİ ARZINDA YENİ DENGE ARAYIŞI

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıklar, Japonya gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeleri alternatif kaynaklara yöneltti. Bu sevkiyat, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen ilk tedarik olmasıyla dikkat çekti.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK MESAJ

Uzmanlara göre Japonya’nın Rusya’dan petrol temin edebilmesi, küresel piyasalara “arz tamamen kesilmedi” mesajı veriyor. Bu durumun petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği ve enerji piyasalarında panik havasını kısmen azaltabileceği değerlendiriliyor.

Japonya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Japonya Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
İnegöl’de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İran, sokak olaylarına karışan Mossad’la bağlantılı 3 kişiyi idam etti İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
06:02
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
04:51
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
00:50
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
23:45
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
23:03
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
21:19
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 07:16:34. #7.13#
SON DAKİKA: Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.