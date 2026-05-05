Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı

Japonya, İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ilk kez Rusya’dan petrol sevkiyatı teslim aldı. Gelişme, küresel enerji arzındaki sıkışmanın aşılabileceğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

TANKER İMABARİ KIYILARINA ULAŞTI

TV Tokyo ve Asahi Shimbun’un da aralarında bulunduğu Japon basınında yer alan haberlere göre, Sakhalin-2 doğal gaz projesi kapsamında üretilen ham petrolü taşıyan tanker, pazartesi günü ülkenin batısındaki İmabari kıyılarına ulaştı. Sevkiyatın, toptancı Taiyo Oil yetkililerine dayandırıldığı aktarıldı.

HÜKÜMETTEN STRATEJİK TALEP

Haberlere göre Japonya Ekonomi Bakanlığı, Taiyo Oil’den söz konusu petrolü kabul etmesini istedi. Şirket yetkililerine konuya ilişkin henüz ulaşılamadı.

RAFİNERİYE GÖNDERİLECEK

Teslim alınan ham petrolün rafineriye gönderilerek benzin, nafta ve çeşitli petrol ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Nafta; plastik, kimyasal lif ve boya üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.

ENERJİ ARZINDA YENİ DENGE ARAYIŞI

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıklar, Japonya gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeleri alternatif kaynaklara yöneltti. Bu sevkiyat, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen ilk tedarik olmasıyla dikkat çekti.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK MESAJ

Uzmanlara göre Japonya’nın Rusya’dan petrol temin edebilmesi, küresel piyasalara “arz tamamen kesilmedi” mesajı veriyor. Bu durumun petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği ve enerji piyasalarında panik havasını kısmen azaltabileceği değerlendiriliyor.