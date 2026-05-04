Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Serie A’nın 35. haftasında Parma’yı 2-0 mağlup eden Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Inter, Parma karşısında aldığı galibiyetle puan farkını açtı ve ligin tamamlanmasına haftalar kala mutlu sona ulaştı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu zaferle birlikte Inter formasıyla ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken yıldız isim, takımının başarısında önemli rol oynadı.
Şampiyonluğun ardından kutlamalar İtalya sokaklarına taşarken, Hakan Çalhanoğlu’nun Türkçe müzik açarak şehir turu yaptığı anlar dikkat çekti.
