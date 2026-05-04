Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
04.05.2026 15:54
New York'ta Grand Central İstasyonu'nda yaşanan kan donduran saldırıda saldırgan rastgele masum sivillere palayla saldırdı. Griffin, "Ben Lucifer'ım" diyerek bağırırken platformda bekleyen üç kişiyi yaraladı. Polis müdahalesiyle son bulan olayda saldırganın tutarsız davranışları büyük yankı uyandırdı.

New York’un en yoğun ulaşım merkezlerinden biri olan Grand Central İstasyonu, geçtiğimiz günlerde kan donduran bir şiddet olayına sahne oldu. 11 Nisan sabahı saat 09:40 sularında, 44 yaşındaki Anthony Griffin adlı saldırganın rastgele seçtiği masum sivillere palayla saldırmasıyla başlayan olaylar, polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. 

New York Polis Departmanı (NYPD), kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve tartışmalara neden olan o anlara ait vücut kamerası (bodycam) görüntülerini nihayet paylaştı."

Olay günü 4, 5 ve 6 numaralı metro hatlarının bulunduğu platformda dehşet saçan Griffin, görgü tanıklarının ve emniyet güçlerinin aktardığına göre "garip ve tutarsız" davranışlar sergiliyordu. 

NYPD Komiseri Jessica Tisch’in yaptığı açıklamaya göre, saldırgan çevredekilerin üzerine yürürken defalarca "Ben Lucifer’ım" (Şeytan) diyerek bağırdı. Elindeki devasa palayla (machete) durdurulamaz bir öfkeyle hareket eden Griffin, platformda tren bekleyen üç kişiyi ciddi şekilde yaraladı. 

Yaralananlar arasında 85 yaşında bir adam, 70 yaşında bir kadın ve 65 yaşında bir erkek bulunuyordu. Mağdurların baş ve yüz bölgelerinde derin kesikler, hatta birinde kafatası kırığı tespit edildi. Yetkililer, yaraların hayati tehlike taşımadığını ancak fiziksel ve psikolojik travmanın boyutlarının oldukça ağır olduğunu ifade etti. 

Polis Müdahalesi: "Kimse Seni Vurmak İstemiyor, Bıçağı Bırak!"NYPD tarafından paylaşılan görüntülerde, Dedektif Ryan Giuffre ve Dedektif Anthony Manetta’nın soğukkanlılıklarını koruyarak durumu yatıştırmaya çalıştıkları görülüyor. Griffin, elindeki palayı başının üzerinde sallayarak merdivenlerden polislere doğru çıkarken, dedektifler silahlarını çekerek defalarca "Bırak onu!", "Yere yat, kimse sana zarar vermek istemiyor, sadece konuşmak istiyoruz" şeklinde uyarılarda bulundu.

Görüntülerdeki en çarpıcı detay ise Griffin’in uyarılara rağmen yüzündeki ürpertici gülümsemeyle (sırıtmaya devam ederek) polislere yaklaşması oldu. Dedektif Giuffre’nin "Sana yardım edeceğiz, lütfen silahını bırak" şeklindeki de-eskale (gerginliği düşürme) çabaları sonuçsuz kaldı.

Griffin, palanın keskin ucunu polislere doğru çevirerek hamle yapınca, Dedektif Giuffre iki el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Griffin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Anthony Griffin’in geçmişi incelendiğinde; daha önce hırsızlık ve izinsiz giriş gibi suçlardan sabıkası olduğu görülse de, herhangi bir şiddet eğilimi veya resmi bir akıl sağlığı tanısı kayıtlarda yer almıyor.Griffin’in ailesi ve yakınları ise şok içinde. 

Teyzesi Regina Baker, yeğeninin "insanları seven, yardımsever ve nazik biri" olduğunu savunarak, görüntülerdeki kişinin tanıdıkları Anthony olmadığını iddia ediyor. Ailesine göre, Griffin’in bu denli şiddetli bir saldırıya karışması mantık sınırlarını zorluyor.Metro Güvenliği ve Polis ProtokolleriHaberin arka planındaki önemli unsurlardan biri de polisin silah kullanma yetkisi ve protokolleri.  

Komiser Tisch, dedektiflerin "kararlı eylemlerini" överken, New York’un en kalabalık platformlarından birinde sivillerin can güvenliğini korumak adına bu müdahalenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak sivil toplum kuruluşları ve aile üyeleri, bu trajik sonun bir akıl sağlığı krizi yönetimi başarısızlığı olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Sonuç ve Soruşturma SüreciOlayla ilgili geniş çaplı idari ve hukuki soruşturma devam ediyor. 

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
