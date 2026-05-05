Eylem Tok'tan çok konuşulacak çıkış: Sulh anlaşması yapıp helalleştik

05.05.2026 10:21
ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta kaza gecesi içgüdüsel davrandığını ve tek amacının 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u korumak olduğunu savundu. Tok, hayatını kaybeden Aci'nin ailesiyle "helalleşerek" sulh anlaşması yaptıklarını öne sürdü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, Oğuz Murat Aci'ye çarptı. Olay günü Aci hayatını kaybederken Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Tok ve oğlu, 14 Haziran 2024'te Boston'da tutuklandı.

EYLEM TOK'TAN MEKTUP VAR

Boston'da tutuklu bulunan Eylem Tok, cezaevinden bir mektup yazdı. TGRT'den Hanifi Bayar'ın paylaştığı mektupta Tok, o dönem tek derdinin lise öğrencisi oğlunu korumak olduğunu öne sürerek, "yasal varislerle anlaştığını" belirtti. 

"AKLIMDAN ÇOK İÇGÜDÜLERİMLE HAREKET ETTİM"

Tok, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Uzun süre sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak zaman geçtikçe, kaza gecesi yaşananlara dair polis ve bilirkişi raporları dikkate alınmadan yapılan eksik, hatalı ve ön yargılı yorumların bir linç kampanyasına dönüştüğünü üzülerek gördüm. Oğlum Timur, kaza günü üniversite sınavına hazırlanan henüz 16 yaşında bir çocuktu. İki yıldır tutulduğu cezaevinde liseyi tamamladı ve üniversite derslerini almaya başladı. O talihsiz kaza anında ben bir anneydim; neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem, korkmuş ve sarsılmış olan çocuğumu korumaktı.

"OĞLUM HASSAS, VİCDANLI VE KALBİ TEMİZ BİR ÇOCUKTUR"

Bugün geriye dönüp baktığımda, elbette derin bir sorgulama içindeyim. Eğer bir hata varsa, bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir. Evladımızı çok sevdik, çok koruduk; belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir. Hassas, vicdanlı ve kalbi temiz bir çocuktur. Ancak o gün yaşananlar onun hayatında da derin izler bıraktı. Bunun bilincindeyim ve inkar etmiyorum.

Hakkımda en çok konuşulan konulardan birine de açıkça değinmek isterim: Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir. Oysa gerçekler resmi raporlarda açıkça yer almaktadır.

"VARİSLERLE SULH ANLAŞMASI YAPIP HELALLEŞTİK"

O gece yaşadığım duyguları tarif etmek çok zor. Oğlum şok halindeydi, ben ise korku ve panik içindeydim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken zihnim dağılmış, kalbim sıkışmıştı. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Bir süre uzaklaştım. Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı. Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi. Bu olayda en büyük acının, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak, onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim.

Bir annenin kendi çocuğunu koruma çabası, başka bir ailenin acısını hafifletmez. Bunun bilincindeyim ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum.

"KİMSEYE BİLEREK İSTEYEREK ZARAR VERMEDİK"

Hayatım boyunca çocuklar için emek verdim; onları anlamaya ve korumaya çalıştım. O gece benim oğlum da bir çocuktu... Ve ben sadece onu korumak istedim. Belki eksik kaldım, belki yanlış yaptım... Bunun muhasebesini her gün, her gece yapıyorum.

Şunu tüm içtenliğimle ifade etmek isterim: Biz kimseye bilerek ya da isteyerek zarar vermedik.

Süreç boyunca yaşananlar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda derin bir insani sınav oldu. Hakkımızda söylenenler ve yapılan yorumlar zaman zaman beni çok yordu. Ancak kimseye kırgın değilim. Çünkü insanlar çoğu zaman gerçeği değil, kendilerine anlatılanı görüyor.

Benim gönlüm herkese açıktır. Kırdığım ya da üzdüğüm kim varsa affını diliyorum. Tek isteğim, gerçeklerin bilinmesi ve kalplerin biraz olsun yumuşamasıdır.

Bu satırların bir savunma olarak değil, bir annenin yüreğinden dökülen duygular olarak görülmesini isterim."

