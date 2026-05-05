Trump\'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi

ABD’de yapılan son anketler, Başkan Donald Trump’ın halk desteğinin tarihi düşük seviyelere indiğini ortaya koydu. Veriler, 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde endişeyi artırdı.
CNN’in anket ortalamalarına göre Trump’ın onay oranı yüzde 35’e kadar geriledi. Bu oran, 6 Ocak olayları sonrası görülen seviyelerin de altına indi.
Analistler, düşüşün arkasında yönetimin tek taraflı kararları ve sert politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Göreve geldikten sonra alınan bazı kararlar kamuoyunda tepki topladı.
6 Ocak sanıklarına yönelik af kararları ve kamu harcamalarındaki kesintiler, Trump’ın “balayı” dönemini kısa sürede sona erdirdi. Nisan ayında başlatılan ticaret savaşları da hayat pahalılığını artırarak destek kaybına yol açtı.
Şubat ayında başlayan İran savaşı, kamuoyunun büyük bölümü tarafından olumsuz karşılandı. Bu süreçte Trump’ın destek oranı daha da geriledi.
Anketlere göre seçmenlerin yüzde 70’inden fazlası Trump’ın hayat pahalılığıyla yeterince mücadele etmediğini düşünüyor. Artan akaryakıt fiyatları ve enflasyon, ekonomi yönetimine olan güveni zayıflattı.
Uzmanlar, yüzde 50’nin altındaki onay oranlarının ara seçimlerde ağır kayıplara yol açtığını hatırlatıyor. Trump’ın mevcut seviyeleri, Cumhuriyetçiler için seçimlerde risk sinyali veriyor.
