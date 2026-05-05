Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
05.05.2026 10:45
ABD’de yapılan anketlere göre Başkan Donald Trump’ın onay oranı yüzde 35’e gerileyerek tarihi düşük seviyelere indi. Ekonomi, hayat pahalılığı, ticaret savaşları ve İran politikası destek kaybında etkili oldu. Seçmenlerin büyük bölümü yönetimi eleştirirken, bu düşüşün 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler için ciddi risk oluşturduğu belirtiliyor.

ABD’de yapılan son anketler, Başkan Donald Trump’ın halk desteğinin tarihi düşük seviyelere indiğini ortaya koydu. Veriler, 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde endişeyi artırdı.

TARİHİ DÜŞÜŞ

CNN’in anket ortalamalarına göre Trump’ın onay oranı yüzde 35’e kadar geriledi. Bu oran, 6 Ocak olayları sonrası görülen seviyelerin de altına indi.

SERT POLİTİKALAR ETKİLİ OLDU

Analistler, düşüşün arkasında yönetimin tek taraflı kararları ve sert politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Göreve geldikten sonra alınan bazı kararlar kamuoyunda tepki topladı.

KRİTİK KARARLAR DESTEK KAYBETTİRDİ

6 Ocak sanıklarına yönelik af kararları ve kamu harcamalarındaki kesintiler, Trump’ın “balayı” dönemini kısa sürede sona erdirdi. Nisan ayında başlatılan ticaret savaşları da hayat pahalılığını artırarak destek kaybına yol açtı.

İRAN SAVAŞI VE GÜVEN KAYBI

Şubat ayında başlayan İran savaşı, kamuoyunun büyük bölümü tarafından olumsuz karşılandı. Bu süreçte Trump’ın destek oranı daha da geriledi.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ ARTIYOR

Anketlere göre seçmenlerin yüzde 70’inden fazlası Trump’ın hayat pahalılığıyla yeterince mücadele etmediğini düşünüyor. Artan akaryakıt fiyatları ve enflasyon, ekonomi yönetimine olan güveni zayıflattı.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ RİSK

Uzmanlar, yüzde 50’nin altındaki onay oranlarının ara seçimlerde ağır kayıplara yol açtığını hatırlatıyor. Trump’ın mevcut seviyeleri, Cumhuriyetçiler için seçimlerde risk sinyali veriyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:56
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:32
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
09:50
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı
09:30
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
