AK Parti\'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

05.05.2026 11:09
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme gelen ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

MEMUR-SEN'İN ZAM TALEBİ SORULDU

Güler, teklifin detaylarını açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 açıklandığı, Memur-Sen'den ara zam talebi geldiği anımsatılarak "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı" sorusu üzerine Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Güler, ara zam gündemine ilişkin şunları söyledi: "Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Kendi alım güçleri iyi rahat yaşıyolarmı önemli olan o ozaman sıkıntı yok halk kemerleri sıkmaya devam 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy Yusuf Gümüşsoy:
    Bizimde gündemimizde siz olmayacaksınız.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
